Nuova dimostrazione di Pyongyang dopo la promessa di Kim Jong-Un di potenziare l'arsenale nucleare del paese. Il razzo è caduto al largo dell'isola di Hokkaido, in Giappone

La Corea del Nord ha lanciato giovedì un missile balistico verso il mare. È quanto hanno riferito le forze armate della Corea del Sud, pochi giorni dopo che il leader nordcoreano Kim Jong-Un aveva promesso di potenziare il suo arsenale nucleare in modi più “pratici e offensivi”. I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno dichiarato che il lancio è stato effettuato giovedì mattina, ma non hanno fornito ulteriori dettagli, ad esempio fino a che punto è volato il missile ed esattamente quale arma ha sparato il Nord. È l’ultimo di una raffica di lanci missilistici che la Corea del Nord ha eseguito quest’anno per protestare contro le esercitazioni militari sudcoreane e statunitensi che considera una prova generale per un’invasione. Durante una riunione militare lunedì, Kim ha esaminato vari documenti di combattimento e sottolineato la necessità di rafforzare il suo deterrente nucleare con “una velocità crescente in modo più pratico e offensivo”, secondo l’agenzia di stampa centrale coreana ufficiale della Corea del Nord.

Allarme a Hokkaido in Giappone

L’ufficio del primo ministro giapponese ha avvertito i residenti nella sua isola principale più settentrionale di Hokkaido di cercare immediatamente riparo all’interno di edifici robusti o sotterranei. L’allarme è scattato dopo il lancio del missile da Pyongyang, denunciato dalla Corea del Sud, nel Mar del Giappone. Il missile, che è caduto al largo dell’isola, non ha causato nessun danno, secondo quanto riferito dalla guardia costiera giapponese.

Seul: missile forse a combustibile solido

Secondo lo Stato Maggiore della Corea del Sud, Pyongyang potrebbe aver impiegato con il suo nuovo missile un nuovo tipo d’arma difficile da individuare. Il razzo, spiega Seul, è stato lanciato con un’angolazione elevata dai pressi della capitale nordcoreana Pyongyang ed è caduto nelle acque tra la penisola coreana e il Giappone dopo un volo di 1.000 chilometri. Lo Stato Maggiore ha descritto il missile come un’arma a medio o lungo raggio. Il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti lo ha definito un missile a lungo raggio e il ministro della Difesa giapponese un’arma di classe ICBM. I militari della Corea del Sud ritengono che la Corea del Nord abbia lanciato un nuovo tipo di missile balistico, forse a combustibile solido, come ha dichiarato un funzionario della difesa che ha chiesto di restare anonimo. Se il lancio riguardasse un missile balistico intercontinentale a combustibile solido, sarebbe il primo test del Nord di un’arma di questo tipo. Il carburante liquido deve essere iniettato prima del lancio dell’arma, ma è più difficile individuare in anticipo i lanci di armi a propellente solido perché il carburante è già caricato all’interno. I precedenti test di missili intercontinentali della Corea del Nord hanno tutti coinvolto armi a combustibile liquido.

Usa condannano: “Aumenta inutilmente tensioni”

La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson, ha dichiarato che il lancio “aumenta inutilmente le tensioni e rischia di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione”. Watson ha affermato che gli Stati Uniti prenderanno tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della patria americana e degli alleati sudcoreani e giapponesi. Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale in Corea del Sud, i funzionari hanno condannato il lancio e sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione tripartita in materia di sicurezza con Washington e Tokyo. Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato ai giornalisti a Tokyo di aver programmato una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale giapponese per discutere del lancio. I massimi delegati al nucleare di Seoul, Washington e Tokyo hanno anche avuto una conversazione telefonica in cui hanno chiesto una “risposta internazionale decisa e unita” alle provocazioni nordcoreane e maggiori sforzi per arginare le attività illecite della Corea del Nord che presumibilmente finanziano il suo programma di armamento.

