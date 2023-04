La Casa Bianca: "Non sappiamo se ci sono altri documenti segreti"

L’Ucraina ha dovuto modificare alcuni dei suoi piani militari dopo la fuga di notizie di documenti riservati dal Pentagono. Lo ha detto alla Cnn una fonte vicina al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Cnn ha esaminato 53 documenti trapelati, tutti prodotti tra metà febbraio e inizio marzo. Un documento rivela che gli Stati Uniti hanno spiato Zelensky. Ciò non sorprende, ha affermato la fonte vicina al presidente, ma i funzionari ucraini sono profondamente frustrati per la fuga di notizie.

Dalla Casa Bianca, intanto, il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, afferma che l’amministrazione statunitense non sa se quelli già finiti online saranno gli unici documenti segreti del Pentagono a essere pubblicati. “Non sappiamo chi è stato e se ce ne siano altri e se intendano pubblicarli online”, ha detto in conferenza stampa.

