Ancora sei le persone disperse secondo quanto raccontato dalle autorità francesi

Due corpi sono stati trovati tra le macerie dell’edificio crollato per una esplosione a Marsiglia, in Francia. Secondo quanto riporta la Cnn, le autorità francesi avevano affermato che otto persone erano scomparse, forse intrappolate, secondo l’affiliata della Cnn Bfmtv, ma non è chiaro se tale cifra includa i due corpi trovati.

Una “violenta esplosione” ha scosso l’edificio intorno alle 00:30 della domenica di Pasqua, secondo il sindaco di Marsiglia Benoit Payan.

