I due soldati sono stati trasferiti a Dublino, in Irlanda, dove stanno ricevendo delle cure. Entrambi hanno riportato ferite gravi e irreversibili

Alcuni soldati ucraini feriti al fronte vengono curati in altri Paesi perché gli ospedali sono costantemente sotto pressione. Maks Horobets, 30 anni, è stato ferito gravemente, perdendo l’occhio destro e parte del naso. Mentre era in guerra delle schegge di un proiettile russo lo hanno colpito al volto e ora si trova a Dublino, in Irlanda, per essere curato in una clinica specializzata. “Mi hanno detto che mi avrebbero aiutato a recuperare il volto che avevo prima”, ha raccontato il ragazzo. “Tutti erano felici che il mio viso sarebbe stato ripristinato”. Un altro soldato, Ivan Nedobryk, è stato evacuato dall’Ucraina ed è attualmente ricoverato presso il National Rehabilitation Hospital alla periferia di Dublino. Sergente di 32 anni, Ivan è costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato colpito due volte a giugno nel villaggio di Dolyna, nella regione di Donetsk. Un proiettile è entrato dalla spalla e ha attraversato la colonna vertebrale. “A dire il vero, vorrei restare qui. Ho già combattuto la mia guerra”, ha detto l’ex militare.

