Nell'unico Paese a maggioranza cattolica dell'Asia si tiene la processione del 'Salubong'

L’unico Paese a maggioranza cattolica dell’Asia, le Filippine, ha celebrato la Pasqua con una processione all’alba per commemorare la Risurrezione di Gesù. Il “Salubong” – o l’incontro – è un rituale molto diffuso, celebrato nelle chiese di tutto il Paese, che di solito prevede due diverse celebrazioni: una processione con l’immagine di Cristo risorto che si incontra con la processione con l’immagine della Madre Maria addolorata. In un santuario internazionale di Antipolo City, nel nord delle Filippine, centinaia di fedeli cattolici si sono riuniti di prima mattina per partecipare alla prima celebrazione del “Salubong” dall’inizio della pandemia COVID-19.

