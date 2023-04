È una frazione della città di San Ignacio, nella lingua indigena guaranì significa "Luogo dell'irriducibile"

Migliaia di fedeli hanno partecipato alla Via Crucis di Tañarandy, frazione di San Ignacio in Paraguay, per celebrare il Venerdì Santo. Come ogni anno sono arrivati pellegrini da ogni parte del Paese per poter partecipare alla tradizionale “processione delle luci”. Tañarandy si trova a circa 230 chilometri a sud-ovest dalla capitale Asunción e nella lingua indigena guaranì significa “Luogo dell’irriducibile”.

