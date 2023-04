Il presidente degli Stati Uniti è atteso per la prossima settimana

In Irlanda è tutto pronto per l’arrivo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L’inquilino della Casa Bianca sarà in visita nel Paese la prossima settimana e farà tappa a Ballina, da dove uno dei suoi bisnonni partì per gli Usa nel lontano 1850.

