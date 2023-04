Esibizione della Emmanuelle Company nel quartiere di Rimac

Il Giovedì Santo fedeli cattolici si sono riuniti nel quartiere di Rimac, a Lima, in Perù, per assistere a una rievocazione del battesimo di Gesù eseguita dagli attori della Emmanuelle Company. L’attore Mario Valencia, che nello spettacolo ha impersonato Gesù, ha chiesto la pace, dopo l’instabilità politica e le proteste degli ultimi mesi. I dati ufficiali certificano che il 76% dei peruviani si identifica come cattolico.

