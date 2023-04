Peter Murrell è al centro di un'indagine finanziaria sul Partito nazionale scozzese

Peter Murrell, marito dell’ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, è stato arrestato in relazione a un’indagine finanziaria sul Partito nazionale scozzese. Lo riferisce la Bbc. Murrell, 58 anni, è stato preso in custodia dalla polizia questa mattina. La polizia scozzese ha affermato che gli agenti stavano effettuando perquisizioni presso “diversi indirizzi come parte delle indagini“.

