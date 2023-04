Proseguono le tensioni dopo gli scontri avvenuti nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme

I palestinesi della Striscia di Gaza hanno lanciato razzi contro alcune città del sud di Israele dopo gli scontri avvenuti nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, in cui sono state arrestate circa 350 persone . Lo afferma l’esercito israeliano. Cinque razzi sono stati intercettati e quattro sono atterrati in aree aperte. Non sono state segnalate vittime. Il comune di Sderot, secondo quanto riportato da The Times of Israel, ha fatto sapere che uno dei razzi ha colpito una fabbrica nella zona industriale, provocando danni.

Israele ha poi avviato attacchi aerei di rappresaglia contro obiettivi dei militanti palestinesi nella Striscia di Gaza. Gli scontri arrivano mentre i musulmani celebrano il mese festivo del Ramadan e gli ebrei si preparano a festeggiare la Pasqua.

