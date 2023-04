I sindacati hanno definito "un fallimento" l'incontro avuto con la presidente del Consiglio, Elisabeth Borne

Domani è stato indetto dai sindacati francesi un nuovo sciopero contro la riforma delle pensioni dopo un’incontro definito “fallimentare” con la presidente del Consiglio Borne. All’Arco di trionfo è apparso anche uno striscione di protesta con la scritta “64 è no!”, riferendosi all’età decisa dal governo per il pensionamento. “Ci vediamo domani in strada ovunque”, hanno detto i leader sindacali francesi.

Sindacati: “Incontro con Borne su pensioni è stato fallimento”

I sindacati hanno definito “un fallimento” l’incontro avuto con la presidente del Consiglio francese Elisabeth Borne sul tema della riforma delle pensioni. “Siamo venuti a chiedere il ritiro della riforma pensionistica a nome dei milioni di dipendenti mobilitati da tre mesi”, ha detto Sophie Binet, segretaria generale della Cgt al termine dell’incontro, “la presidente del Consiglio ci ha inviato un appello di non accoglimento e ha scelto di rimandarci in piazza“. Binet ha definito il colloquio “inutile” e il governo come “radicalizzato, ottuso e disconnesso”. Lo riporta Bfmtv.

