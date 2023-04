Lo ha annunciato il ministro delle Forze armate, Sébastien Lecornu presentando il suo progetto di legge di programmazione militare 2024-2030

Il ministro francese delle Forze armate, Sébastien Lecornu, parlando ai microfoni della radio francese Rtl, ha annunciato di volere “innalzare i limiti d’età per i riservisti. Si potrà essere riservisti nell’esercito francese e reclutare nuovi riservisti fino a 70 anni. Per certe funzioni di specialisti, fino a 72 anni”, ha detto Lecornu, che oggi presenterà in Consiglio dei ministri il suo progetto di legge di programmazione militare 2024-2030. I media francesi riportano che al momento il limite d’età è fra 62 e 65 anni a seconda dei casi.

Il reclutamento e l’innalzamento dei limiti d’età per i riservisti sono elementi “chiave” per il ministro Lecornu, che si pone l’obiettivo di raggiungere “300.000 soldati nel lungo termine, di cui 100.000 riservisti”.

