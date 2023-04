Il ministero della Scienza, Ricerca e della Tecnologia ha definito un dovere per le studentesse "mantenere la castità e l'hijab nell'ambiente universitario"

Stop all’istruzione delle studentesse senza velo in Iran. Il ministero della Scienza, Ricerca e della Tecnologia ha considerato dovere delle studentesse “mantenere la castità e l’hijab nell’ambiente universitario” e ha annunciato in un comunicato che in “tutte le università e i centri di istruzione superiore sotto la supervisione del Ministero è vietata l’erogazione di servizi educativi, assistenziali, alle poche studentesse che non si adegueranno alle norme e ai regolamenti”. Lo riferisce Iran International.

