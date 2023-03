Discorso in tedesco per il monarca britannico: "Rinnovare la speciale amicizia fra i nostri Paesi"

Re Carlo, accompagnato dalla regina consorte Camilla, ha tenuto un discorso al Bundestag. È stato il primo di un monarca al parlamento tedesco. Carlo, come principe ereditario, aveva già parlato al Bundestag nel novembre 2020.

“Per me è un grande onore essere qui oggi” le parole di Re Carlo nel suo discorso, in tedesco, al Bundestag. Il monarca ha ribadito il legame tra Regno Unito e Germania, sottolineando l’importanza di poter parlare al parlamento tedesco per rinnovare “la nostra amicizia”.

“L’amicizia tra i nostri Paesi ha significato molto per la mia amata madre, la defunta regina” ha proseguito re Carlo nel suo discorso al Bundestag. “Io e la mia famiglia siamo stati profondamente toccati dall’affetto dei tedeschi dopo la morte di mia madre. Questo è stato un grande conforto per noi nel nostro dolore. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore“, ha detto ancora re Carlo.

“Ucraina, ruolo importante per Londra e Berlino”

“La Germania e il Regno Unito hanno assunto un importante ruolo di leadership”. Lo ha detto il re Carlo nel suo discorso al Bundestag, parlando della guerra in Ucraina e ricordando che entrambi i Paesi hanno reagito in modo deciso e preso decisioni che prima sarebbero state inimmaginabili. Il monarca britannico ha poi elogiato il sostegno militare di Berlino a Kiev. “La decisione della Germania di fornire all’Ucraina un così grande sostegno militare è estremamente coraggiosa, importante e benvenuta”, ha aggiunto.

“Innumerevoli vite vengono distrutte, la dignità umana e la libertà vengono brutalmente calpestate, la sicurezza dell’Europa è minacciata tanto quanto i nostri valori democratici. Ma il mondo non è rimasto a guardare. Siamo scioccati da questa distruzione, ma possiamo trarre coraggio dalla nostra unità“.

“Germania-Regno Unito, rivalità solo nel calcio”

“Il Regno Unito ha un legame estremamente forte con la Germania. Significa molto per me. Certo, c’è anche qualche rivalità. Penso ad esempio, alle nostre squadre di calcio”. Lo ha detto il re Carlo nel suo discorso al Bundestag. Re Carlo, strappando applausi e risate tra i presenti, ha ricordato la recente vittoria dell’Inghilterra contro la Germania in finale agli Europei femminili.

