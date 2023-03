È la prima volta dall'assalto ai palazzi delle istituzioni di Brasilia

Dopo 89 giorni l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro sta tornando in patria dagli Stati Uniti. Lo riportano i media locali postando una sua foto in aeroporto. È la prima volta che il leader di destra torna in Brasile dall’assalto ai palazzi delle istituzioni di Brasilia lo scorso 8 gennaio.

