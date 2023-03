Partiti dalla costa orientale del Paese hanno volato per circa 370 chilometri verso il Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio al largo della sua costa orientale, in apparente risposta alle esercitazioni militari congiunte in corso che coinvolgono la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Lo ha riferito ‘esercito della Corea del Sud, come riporta Kyodo News. Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud ha affermato che i due missili sono stati lanciati dall’area della provincia di North Hwanghae, con il primo rilevato intorno alle 7.47 e il secondo intorno alle 8. Ciascuno ha volato per circa 370 chilometri.

La Corea del Nord ha protestato con veemenza contro le recenti esercitazioni militari congiunte condotte dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti, inclusa l’esercitazione Freedom Shield di 11 giorni. È stata la prima esercitazione militare primaverile su larga scala in cinque anni. È in corso un’esercitazione di sbarco anfibio tra le forze armate alleate denominata Ssangyong che durerà fino al 3 aprile.

