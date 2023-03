Proteste di massa contro la riforma della giustizia di Netanyahu

In Israele migliaia di manifestanti domenica sera hanno bloccato l’autostrada Ayalon a Tel Aviv, nell’ambito delle nuove proteste contro la riforma della giustizia all’esame della Knesset, voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu che ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Galant (contrario al provvedimento). La polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti nelle prime ore di lunedì, con l’arteria che è rimasta bloccata per ore e che deve essere liberata dai detriti lasciati dai dimostranti

