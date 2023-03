L'annuncio del presidente russo: la ragione di questa scelta "è stata la dichiarazione del Regno Unito sulla fornitura di proiettili di uranio impoverito a Kiev"

Mosca dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo ha annunciato Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia stampa di Stato russa Ria Novosti. Il capo del Cremlino ha spiegato che, in ogni caso, Mosca non violerà gli obblighi previsti dal trattato Start. La ragione di questa scelta “è stata la dichiarazione del Regno Unito sulla fornitura di proiettili di uranio impoverito all’Ucraina“, ha spiegto Putin e ha aggiunto che “la Bielorussia ha chiesto a lungo di avere armi nucleari russe sul suo territorio”.

