Migliaia di persone scese in piazza, diversi manifestanti hanno bloccato l'autostrada vicino a Tel Aviv

Ancora proteste in Israele contro la riforma della giustizia voluta dal premier Benjamin Netanyahu. Migliaia di persone sono scese in strada in diverse città del Paese e diversi manifestanti hanno bloccato l’autostrada vicino a Tel Aviv. In seguito è intervenuta la polizia usando i cannoni ad acqua.

