Scontro tra manifestanti e polizia: decine di arresti

Nuove, imponenti proteste in Israele contro la riforma della giustizia voluta dal premier Benjamin Netanyahu. Migliaia di persone sono scese in strada in diverse città del Paese contro una legge bollata come “liberticida”, che rischia di portare lo Stato ebraico all’autoritarismo. Diversi manifestanti hanno bloccato l’autostrada vicino a Tel Aviv. In seguito è intervenuta la polizia, tra cui diversi agenti a cavallo, e sono scoppiati scontri. Decine di persone sono state arrestate.

