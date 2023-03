Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme: nessun ferito

Un incendio si è sviluppato in un edificio nel quartiere di Chinatown a New York City. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto lavorare per ore prima di riuscire a domare le fiamme. I pennacchi di fumo potevano essere visti dal vicino tribunale della Contea di New York. Non sono stati segnalati feriti.

