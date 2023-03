I sopravvissuti al sisma stanno affrontando un altro disastro naturale

I sopravvissuti al terremoto che ha colpito l’Ecuador stanno ora affrontando un altro disastro naturale, poiché le forti piogge hanno causato inondazioni nella zona del disastro. Le violentissime scosse hanno fatto crollare case ed edifici dalle zone costiere agli altipiani e provocando almeno 14 morti. Una delle città costiere colpita dal terremoto è stata Puerto Bolivar. I residenti che hanno perso le loro case o non sono potuti rientrare per motivi di sicurezza hanno cercato riparo all’aperto, nelle strade. Ma le forti piogge che hanno inondato il Paese questa settimana hanno allagato tutti e la popolazione sta lottando per tenere all’asciutto i pochi beni che sono stati messi in salvo. Nel frattempo, diversi quartieri di Santa Rosa, nello stato di El Oro, sono stati allagati a causa dello straripamento dei fiumi. L’Istituto Nazionale di Meteorologia del Paese ha avvertito che nel fine settimana sono previste altre precipitazioni nella regione costiera.

