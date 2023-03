Manifestazione per le vittime della dittatura nel 47esimo anniversario

Una grande manifestazione a Buenos Aires venerdì ha ricordato il colpo di stato del 1976 che portò alla dittatura militare in Argentina. In prima fila le madri di Plaza de Mayo, che ancora chiedono giustizia per i tanti giovani fatti sparire dalla giunta, di molti dei quali non si è avuta più notizia. Secondo l’organizzazionne almeno 500 bambini furono sottratti alle loro famiglie. Migliaia di oppositori furono imprigionati, torturati, uccisi o fatti scomparire dalla dittatura del generale Videla. I dati ufficiali parlano di 12 mila morti ma secondo le organizzazioni dei diritti civili le vittime furono circa 30 mila.

