Disagi in tutto il Paese. A Parigi scontri con la polizia

Proseguono le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Ieri è andata in scena la nona giornata di manifestazioni nella quale non sono mancati gli scontri con la polizia a Parigi e anche in altre città come Rennes e Nantes. Nella Capitale è stata bloccata la stazione dei treni Gare de Lyon e il terminal 1 dell’aeroporto Charles de Gaulle. Ancora oggi ci sono disagi a Marsiglia. Diversi camion hanno bloccato per alcune ore le strade che collegano al porto industriale della città, il più grande della Francia. Poi la polizia è intervenuta per disperdere i camionisti.

