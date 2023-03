La protagonista è la preside di una scuola pubblica di Tallahassee

Licenziata per aver tenuto a dei ragazzini di prima media una lezione di arte rinascimentale mostrando tra l’altro il celeberrimo “David” di Michelangelo, scultura definita “pornografica” da un genitore. La protagonista è la preside di una scuola pubblica locale in Florida, Tallahassee Classical School, nella contea di Leon. Lo riporta il quotidiano Tallahassee Democrat. La donna, Hope Carrasquilla, era preside da meno di un anno. Ed è stata lei a ricostruire la vicenda.

Secondo quanto ha riferito Carrasquilla al Tallahassee Democrat, il presidente del consiglio della scuola, Barney Bishop, le aveva comunicato all’improvviso che avrebbe dovuto dimettersi o sarebbe stata licenziata. E per la donna sarebbe stata proprio la sua lezione d’arte a provocare questa decisione di Bishop. Quest’ultimo ha confermato di aver chiesto le sue dimissioni senza fornire una spiegazione.

Da quanto riferisce il Tallahassee Democrat, tre genitori si sono lamentati del fatto che il contenuto della lezione, che comprendeva anche una spiegazione del “David” di Michelangelo, dell’affresco “Creazione di Adamo” e della “Nascita di Venere” di Botticelli, ha turbato i loro figli. In particolare, i genitori hanno sottolineato come sia mancata la comunicazione sui dettagli della lezione, come prevede lo stesso regolamento dell’istituto: dettaglio ammesso dalla stessa preside.

Una nuova regola approvata il mese scorso dal consiglio scolastico prevede che i genitori siano avvisati due settimane prima dell’insegnamento di qualsiasi programma “potenzialmente controverso”, ha detto Bishop. I genitori avranno anche la possibilità di visionare il programma e le foto ad esso collegate.

