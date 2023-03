Nona giornata di mobilitazione: alle 14 corteo di Parigi

Nona giornata di mobilitazione nazionale in Francia contro la riforma delle pensioni. Quelle di oggi saranno per i sindacati francesi le prime manifestazioni massicce da quando il presidente Emmanuel Macron ha infiammato la rabbia dell’opinione pubblica facendo passare in Parlamento l’innalzamento dell’età pensionabile senza un voto, applicando l’articolo 49.3 della Costituzione. A Parigi il corteo di oggi partirà alle 14 da Place de la Bastille e dovrebbe raggiungere l’Opéra alle 19 e, secondo quanto riferisce Bfmtv, sono attesi fra 40mila e 70mila manifestanti. Gli scioperi stanno mettendo a rischio viaggi e trasporti e si prevedono blocchi in porti, raffinerie e discariche. Nell’intervista tv rilasciata ieri, all’indomani dell’adozione della riforma, conseguenza del fatto che lunedì il governo è sopravvissuto alle votazioni su due mozioni di sfiducia per una manciata di voti, Macron ha detto che vuole che il testo venga attuato entro fine anno.

Il testo della riforma deve passare ora al vaglio del Consiglio costituzionale francese prima di poter essere promulgato. Il 45enne presidente centrista, al suo secondo e ultimo mandato, ha ripetutamente affermato di essere convinto che il sistema pensionistico francese debba essere modificato perché sia economicamente sostenibile. Gli oppositori propongono altre soluzioni, tra cui tasse più alte sui ricchi o sulle aziende, che secondo Macron danneggerebbero l’economia.

Bloccata autostrada verso aeroporto di Roissy

Manifestanti del sindacato Cgt dell’aeroporto di Roissy, nella regione di Parigi, hanno bloccato l’autostrada che conduce ai terminal dello scalo francese, in protesta contro la discussa riforma. Si sono creati ingorghi attorno all’aeroporto. Alcuni viaggiatori, per cercare di raggiungere in tempo lo scalo, si sono incamminati lungo l’autostrada e tra le macchine in coda per chilometri.

