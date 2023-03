Il presidente: "Non fa piacere ma è necessaria". Contestazioni e scontri nel Paese

Emmanuel Macron non arretra. Mentre infuria la contestazione sulla riforma delle pensioni, adottata bypassando il Parlamento con l’applicazione dell’articolo 49.3 della Costituzione, parlando ieri in tv all’ora di pranzo in un’intervista a Tf1 e France 2, il presidente ha detto che la riforma non gli fa piacere ma è una “necessità”, “non un lusso”. “Il testo proseguirà il suo percorso democratico” e ora bisogna attendere che si esprima la Corte costituzionale, ma “bisogna che la riforma – che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni – entri in vigore da qui a fine anno”, ha detto Macron, che ha ribadito la fiducia alla premier Elisabeth Borne rimarcando che “non c’è una maggioranza alternativa”.

È stato il primo discorso pubblico di Macron dopo l’adozione definitiva della contestata riforma delle pensioni, conseguenza del fatto che lunedì il governo è sopravvissuto alle votazioni su due mozioni di sfiducia per soli 9 voti, cosa che ha fatto ancor più esplodere la rabbia nelle piazze del Paese. Ma Macron la vede così: Borne “ha detto al Parlamento: ‘Se avete una maggioranza alternativa, fatela parlare’ e lunedì è stato dimostrato che non c’era una maggioranza alternativa”. Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale, poi, l’inquilino dell’Eliseo ha condannato le violenze nelle manifestazioni. “I sindacati sono legittimati. Quando marciano, quando manifestano, si oppongono a questa riforma. Io li rispetto”, ma “non tollereremo alcun eccesso” e “sta anche a noi, all’esecutivo, cercare di ascoltare la rabbia legittima, che non è violenza”, le parole di Macron. Che ha poi chiesto dialogo a sindacati e partiti, ma ha martellato più volte sulla parola “necessità”. “Pensa che mi faccia piacere” fare la riforma delle pensioni? “No”, ma “questa è una riforma necessaria”, ha detto il presidente francese, “scelgo l’interesse generale del Paese. E se dovrò assumermi l’impopolarità, me la addosserò”. Rabbia delle opposizioni e dei sindacati. Le parole di Macron esprimono “disprezzo per i milioni di persone che stanno manifestando”, ha dichiarato il segretario generale della CGT, Philippe Martinez, che parla di “intervista lunare”. Di “segnali di disprezzo” da parte di Macron aveva parlato anche Jean-Luc Mélenchon.Mentre la presidente dei deputati di Les Republicains Mathilde Panot in un tweet ha attaccato dicendo che “Macron vive in una realtà alternativa. Fuori dal mondo, arrogante, bugiardo, irresponsabile.Eppure aveva solo 4 parole da dire: ritiro la mia riforma. Bravo a chi ha sopportato questi 30 minuti di vuoto assoluto”.Occhi intanto sulla Corte costituzionale, che dovrà rivedere il testo: la riforma non potrà essere promulgata finché la Corte non darà il via libera. Nel Paese le proteste continuano. A Marsiglia i lavoratori portuali hanno bloccato l’accesso al porto commerciale della città, il più grande della Francia, impedendo l’ingresso di camion e auto, mentre a Parigi i netturbini sono al 17° giorno di sciopero e la spazzatura continua ad accumularsi, nei giorni scorsi è stata emessa un’ordinanza che impone ad alcuni dipendenti della nettezza urbana di garantire un ‘servizio minimo’ per motivi sanitari. Per domani i sindacati hanno indetto nuove proteste e scioperi per chiedere che il governo semplicemente ritiri la riforma. Sono attesi disagi nella circolazione di treni ad alta velocità e regionali, metro di Parigi e altri mezzi pubblici in diverse città.

