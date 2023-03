Si scava sotto le macerie alla ricerca dei dispersi, i soccorritori hanno trovato al momento 7 sopravvissuti

È di almeno un morto il bilancio del crollo di un edificio di 4 piani avvenuto a Doha, la capitale del Qatar, e i soccorritori sono impegnati alla ricerca di sopravvissuti fra le macerie. Lo riferiscono le autorità locali. Il ministero dell’Interno del Qatar ha riferito che quello coinvolto è un edificio nel quartiere Bin Durham di Doha.

I soccorritori hanno trovato al momento 7 sopravvissuti, mentre la persona deceduta si trovava all’interno della struttura al momento del crollo. Le autorità non hanno fornito alcuna spiegazione immediata per il crollo dell’edificio. Alcune immagini postate sui social mostrano gli allarmi delle auto che suonano dopo il crollo, con una parte dell’edificio che cadeva in un’altra vicina. Il Qatar, piccolo Paese nel Golfo Persico, ha ospitato la Coppa del Mondo Fifa lo scorso anno.

