I dimostranti temono una svolta anti-gay del governo Netanyahu

La comunità Lgbt israeliana e suoi sostenitori hanno manifestato martedì sera a Tel Aviv per celebrare il 35esimo anniversario della legge che vieta di incriminare le persone per il proprio orientamento sessuale. I dimostranti temono una svolta anti-gay del governo Netanyahu, che comprende anche partiti religiosi di destra con posizioni conservatrici in tema di genere.

