Una grande bandiera è stata srotolata all'alba sulla cima della Roccia Bianca

In Crimea è il nono anniversario dell’annessione alla Russia, avvenuta a seguito di un referendum che tuttora non è riconosciuto dalla comunità internazionale. Una grande bandiera russa è stata srotolata all’alba sulla cima della Roccia Bianca, mentre concerti e raduni si sono svolti in varie regioni russe. L’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 è avvenuta pochi giorni dopo che le massicce proteste di piazza avevano costretto il presidente ucraino e filorusso Victor Yanukovych a lasciare il Paese.

