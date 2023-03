Migliaia di persone in piazza in una manifestazione poi degenerata in scontri con la polizia

Nuova notte di proteste in Francia dove migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare il proprio dissenso contro la riforma delle pensioni voluta dal governo. A Place de la Concorde, a Parigi, alcuni dei manifestanti hanno acceso un falò in quella che inizialmente era una protesta pacifica poi degenerata in scontri e tensioni con la polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata