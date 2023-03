Caldo anomalo nel Paese sudamericano, accompagnato da scarsità di precipitazioni

Caldo rovente in Argentina, dove è stata registrata la decima ondata di calore da novembre 2022. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha riferito che questa è l’estate più calda dal 1961, anno in cui è iniziata la misurazione delle temperature nel Paese. Il tutto accompagnato da scarsità di precipitazioni. Nel quartiere turistico e povero di La Boca, a Buenos Aires, alcuni residenti hanno messo una piscina di tela sul marciapiede per rinfrescarsi, disobbedendo così alle raccomandazioni ufficiali sull’uso responsabile dell’acqua. Nella Capitale, infatti, ci sono dei problemi di approvvigionamento dovuti alla siccità e alle interruzioni di corrente.

