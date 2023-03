La segnalazione: "Abbiamo perso i contatti con le 47 persone a bordo"

Ancora allarme per un possibile naufragio di migranti nel Mediterraneo. “Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati. La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora”. Lo scrive su twitter Alarm phone che rilancia le richieste di salvataggio dei migranti in mare. Il barcone era stato segnalato ieri alla deriva al largo della Libia.

Still no rescue? We have lost contact to the 47 people over 2h ago & we are very worried! The so-called Libyan coastguard told us that Italian authorities would coordinate the rescue but they aren’t giving any info. The people need to be rescued & brought to safety in Europe now!

— Alarm Phone (@alarm_phone) March 11, 2023