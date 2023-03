Previsto un incontro con il presidente americano Biden e il premier australiano Albanese

Il primo ministro britannico Rishi Sunak è arrivato a San Diego per incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro australiano Anthony Albanese. La visita è un’opportunità per coordinare la strategia su una serie di sfide globali, tra cui il conflitto in Ucraina e l’economia globale.

