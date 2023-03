Il leader della Repubblica Popolare è stato recentemente riconfermato presidente

Il presidente cinese Xi Jinping, nel primo discorso del suo nuovo mandato presidenziale, ha promesso di rendere l’esercito cinese una “grande muraglia d’acciaio”. Parlando ai quasi 3mila delegati dell’Assemblea nazionale del popolo alla chiusura della riunione annuale, riferisce la Cnn, Xi ha sottolineato la necessità di modernizzare completamente la difesa nazionale e l’esercito: “Dobbiamo trasformare l’Esercito Popolare di Liberazione in una grande muraglia d’acciaio che salvaguardi efficacemente la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi dello sviluppo”, ha detto.

Venerdì Xi Jinping, 69 anni, era stato confermato all’unanimità dall’Assemblea come presidente della Cina per altri 5 anni. All’inizio del discorso di oggi Xi ha ringraziato: “È la terza volta che assumo l’alta carica di presidente. La fiducia del popolo è la più grande forza trainante per me per andare avanti, e anche una pesante responsabilità sulle mie spalle”, ha detto. Da quando è salito al potere nel 2012 Xi ha messo da parte i potenziali sfidanti e ha messo dei fedelissimi ai vertici del Partito Comunista. A ottobre Xi, 69 anni, era stato nominato segretario generale del partito per un terzo mandato di 5 anni, rompendo la tradizione secondo cui i leader cinesi passano il potere ogni 10 anni. E la sua intenzione di rimanere al potere era stata preannunciata quando dalla Costituzione cinese era stato eliminato il limite di due mandati per la presidenza.

