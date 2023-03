E' una tradizione che va avanti da 61 anni

A Chicago il fiume omonimo è stato colorato di verde anche quest’anno per celebrare San Patrizio in occasione della festa del 17 marzo. E’ una tradizione che va avanti ormai da 61 anni. Nella metropoli dell’Illinois è molto forte la comunità irlandese e le celebrazioni della festa di San Patrizio sono tra le più famose al mondo. Il 2020 a causa delle restrizioni per il Covid è stato l’unico anno in cui il fiume Chicago non è stato colorato di verde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata