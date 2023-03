Alberi a mollo e strade sommerse da acqua e fango

Inondazioni in California, per l’esondazione del fiume Kings Rivers. Nelle immagini realizzate con il drone dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Fresno si vedono alberi e strade sommerse da acqua e fango. Recentemente in California ci sono state forti piogge che, sommate alla forte siccità, hanno provocato danni e inondazioni in diverse aree.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata