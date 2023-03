La strage è avvenuta il 13 febbraio scorso. Altre cinque persone sono rimaste ferite, poi l'omicida, Anthony McRae, si è suicidato

Un uomo ha ucciso tre studenti e ne ha feriti altri cinque nel campus della Michigan State University, negli Stati Uniti. La strage è avvenuta intorno alle ore 20 del 13 febbraio scorso. Anthony McRae, 43 anni, viveva nella vicina Lansing e non aveva alcun legame con quella Università. L’uomo prima ha aperto il fuoco in un’aula della Berkey Hall, poi, secondo la polizia, ha sparato altri colpi nelle vicinanze della MSU Union, un edificio simbolo dove gli studenti possono mangiare e studiare. McRae in seguito si è sparato a circa 6,4 km dal campus alle 23:49, quando è stato avvicinato dagli agenti.

