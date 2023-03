L'annuncio provocatorio del capo della Wagner da Bakhmut

(LaPresse) Il fondatore della compagnia militare privata russa Wagner, Evgenij Prigozhin, annuncia di avere intenzione di correre per le elezioni presidenziali in Ucraina nel 2024. E lo fa da Bakhmut, mentre si sentono colpi di artiglieria della battaglia nella cittadina del Donetsk dove i suoi mercenari sono impegnati da mesi contro l’esercito di Kiev. Immagini da Twitter @Gerashchenko_en DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata