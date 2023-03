I cittadini si sono radunati nel luogo in cui tre persone giovedì scorso sono state ferite da un membro di Hamas

A Tel Aviv, in Israele, durante lo shabbat di venerdì sera, dei cittadini israeliani si sono radunati per pregare sul luogo dell’attentato di giovedi scorso in cui sono stati feriti tre uomini da un palestinese, membro di Hamas, poi ucciso da un militare fuori servizio. Due dei feriti sono in conidizioni gravissime e lottano per la vita in ospedale.

