Cerimonia alla Casa Bianca dove sono state premiate 11 donne di altrettanti Paesi

La first lady Usa Jill Biden ha invitato gli uomini a “essere partner” delle donne e a sostenerle nella loro battaglia. La first lady ha parlato a una cerimonia alla Casa Bianca in cui le donne di 11 Paesi sono state premiate con l’International Women of Courage Award per l’8 marzo. Tra loro una dottoressa ucraina che ha registrato decine di filmati strazianti con la sua bodycam, che mostrano gli sforzi della sua squadra per salvare coloro che sono stati feriti durante il bombardamento russo della città di Mariupol. Separatamente, le donne e le ragazze che protestavano in Iran sono state premiate con un riconoscimento intitolato a Madeleine Albright, la defunta ex Segretaria di stato degli Stati Uniti

