Il segretario dell'Onu a Kiev da Zelensky

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è tornato a Kiev per la terza volta da quando è scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia. Il numero uno dell’Onu ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per parlare dell’estensione dell’accordo sul grano, sottolineando anche l’importanza della smilitarizzazione della centrale di Zaporizhzhia: “La sicurezza e la protezione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sono fondamentali. Ritengo che sarebbe importante anche l’eventuale mediazione per ottenere la completa smilitarizzazione dell’area garantendo al tempo stesso che l’impianto possa tornare alla normale operatività” ha detto Guterres.

