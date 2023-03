Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è tornato a Kiev per la terza volta da quando è scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia. Il numero uno dell’Onu ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per parlare dell’estensione dell’accordo sul grano. Il contratto per l’esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero controllato dalla Russia scade il 19 marzo e l’Onu insiste per un’altra proroga. L’accordo stipulato nel luglio 2022, inizialmente, era valido per 120 giorni fino a novembre ed è stato poi prorogato di altri quattro mesi dopo diverse trattative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata