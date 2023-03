E' quanto si vede nelle immagini delle televisioni georgiane, rilanciate dai media locali

I manifestanti che da ieri mattina erano davanti al parlamento per protestare contro la legge sugli ‘agenti stranieri’ nel centro di Tbilisi, in Georgia, hanno sfondato le barriere di ferro all’ingresso, tentando di entrare nel cortile del palazzo ieri sera. E’ quanto si vede nelle immagini delle televisioni georgiane, rilanciate dai media locali. Le forze speciali, riferisce l’emittente ‘Rustavi2’, hanno utilizzato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti.

