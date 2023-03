Il capo di Kiev in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne

Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine nei confronti di tutte le donne ucraine in occasione della festa internazionale dell’8 marzo. Il capo di Kiev ha detto grazie alle donne “che lavorano, insegnano, studiano, soccorrono, curano, combattono, combattono per l’Ucraina”. E ha ringraziato anche le madri “per ricordare che finché tua mamma è viva, puoi sentirti come un bambino”. Infine ha aggiunto: “Insieme siamo forti. Insieme siamo irresistibili. Insieme siamo liberi e insieme vinceremo”.

