Il messaggio della presidente del Parlamento europeo per la Giornata internazionale dei diritti delle donne

Giornata internazionale dei diritti delle donne, oggi, 8 marzo. Anche le istituzioni europee dicono la loro. “A tutte le donne che sono venute prima di noi e ci hanno reso tutto più facile. A tutte le leader – nella politica e nella società – modelli di riferimento per tante giovani ragazze. Alle donne ucraine che hanno mostrato un coraggio senza precedenti. Alle donne per le strade dell’Iran. Nella Giornata inetrnazionale della donna vi ringraziamo per essere un’ispirazione”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, su Twitter.

To all women who came before us and made it easier.

To all leaders – in politics and society – role-models to many young girls.

To Ukrainian women who have shown unprecedented bravery.

To the women on the streets of Iran.

On #IWD2023 we thank you for being an inspiration. pic.twitter.com/zULDVBy2Ue

— Roberta Metsola (@EP_President) March 8, 2023