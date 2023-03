Zelensky: "Nessun ritiro da Bakhmut, ordinati rinforzi". Gli Stati Uniti ribadiscono che la questione legata alla fornitura degli F-16 a Kiev non è sul tavolo

La guerra in Ucraina è giunta al 377esimo giorno. La battaglia per la città di Bakhmut ha raggiunto il massimo livello di tensione. Lo stato maggiore dell’esercito fa sapere che le forze armate ucraine hanno eliminato ieri oltre mille soldati russi. Volodymyr Zelensky rivolge un messaggio all’esercito: “Trovate tutte le forze per difendere la città”. E annuncia la resistenza a oltranza, senza alcun ritiro, ordinando rinforzi: “Non c’è parte dell’Ucraina che possa dire di essere stata abbandonata”. Intanto gli Usa ribadiscono che la fornitura dei jet F-16 all’Ucraina “non è sul tavolo”.

Mosca: “Perdite forze armate Kiev aumentate del 40% a febbraio”

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha affermato, durante una videoconferenza con i vertici delle forze armate russe, che a febbraio le perdite delle forze armate ucraine “sono aumentate del 40%, superando le 11.000 unità”.”L’Occidente, come parte della strategia statunitense per spezzare la Russia con la forza delle armi, sta aumentando le forniture di armi a Kiev, ma questo non porta al successo delle forze armate (ucraine) sul campo di battaglia”, ha sostenuto Shoigu.

Filorussi: “Controlliamo quasi la metà di Bakhmut”

Le forze russe controllano circa la metà di Bakhmut. Lo ha sostenuto Yan Gagin, consigliere del capo ad interim dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denys Pushylin. “La nostra artiglieria, il nostro equipaggiamento e le nostre truppe sono già in città” e “controllano quasi la metà” del suo territorio, ha detto al canale televisivo Rossiya-24.

Cremlino: “Non ci sono condizioni per soluzione pacifica”

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito che non ci sono le condizioni per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. “L’operazione militare speciale continua. Non ci sono le condizioni per una transizione verso una via pacifica”, ha detto Peskov nel consueto briefing con la stampa, secondo quanto riportato da Tass.

Cremlino: “Usa stanno facendo di tutto per continuare guerra”

“Washington non vuole porre fine alla guerra in Ucraina e sta facendo di tutto per continuarla”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Tass, nel suo consueto briefing con i giornalisti.

Kiev, uccisi oltre mille soldati russi in 24 ore

L’esercito ucraino ha ucciso 1.060 soldati russi nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina in un post su Facebook, in cui traccia un bilancio delle perdite subite da Mosca. Dall’inizio della guerra la Russia avrebbe perso 3.432 carri armati (+9 rispetto al giorno precedente), 6.714 veicoli corazzati da combattimento (+11), 2.456 sistemi di artiglieria (+23), 488 sistemi di razzi a lancio multiplo, 253 sistemi di difesa aerea (+3), 303 aerei (+1), 289 elicotteri, 18 navi da guerra, 2.095 droni (+9), 236 unità di equipaggiamento speciale. Kiev ha riferito inoltre di aver abbattuto 873 missili da crociera.

Isw, forze russe controllano 40% Bakhmut

Le mappe pubblicate dall’Institute for the Study of War, think tank con sede negli Usa, che mostrano i movimenti di terra delle truppe in Ucraina, indicano che le forze russe hanno ora il controllo del 40% di Bakhmut, dopo una campagna durata nove mesi. Lo riporta il Guardian.

Allerta aerea in tutto il Paese

Un’allerta aerea è stata dichiarata in tutta l’Ucraina. Lo riporta il Guardian.

Zelensky: “Ordinato rinforzi per difendere Bakhmut”

“Ho chiesto direttamente” ai vertici militari “come vedono la futura operazione difensiva” a Bakhmut, “se ritirarsi o continuare la difesa e rafforzare la città.Entrambi i generali hanno risposto: non ritirarsi e rinforzarsi”. “Ho detto” al comandante in capo “di trovare forze adeguate per aiutare i ragazzi a Bakhmut”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non c’è parte dell’Ucraina che si possa dire abbandonata”, ha aggiunto. “Bakhmut ha dato e dà uno dei più grandi risultati durante questa guerra, durante l’intera battaglia per il Donbass”.

Casa Bianca: “Fornitura F-16 non è sul tavolo”

La questione della fornitura dei caccia F-16 all’Ucraina “non è sul tavolo”. Lo ha ribadito la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata