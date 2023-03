Nelle abitazioni vivevano circa 20 persone

Le autorità israeliane hanno dispiegato la polizia in tenuta antisommossa per proteggere i lavoratori mentre demolivano tre case di abitanti palestinesi nel quartiere Wadi al-Joz, a Gerusalemme Est, la parte della città contesa da israeliani e palestinesi. Le strutture demolite appartenevano alla famiglia Totah, che afferma di aver costruito nonostante non abbia mai ricevuto il permesso dalle autorità israliane, presentato decenni fa. Circa 20 persone vivevano nelle case demolite. La maggior parte delle abitazioni palestinesi a Gerusalemme Est è stata costruita senza permessi, estremamente difficili da ottenere. Poche proprietà palestinesi erano registrate prima che Israele annettesse unilateralmente Gerusalemme Est nel 1967. Una manovra mai riconosciuta a livello internazionale.

