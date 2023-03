L'allerta meteo per le possibili tempeste invernali è ancora in vigore

Le strade di montagna sono state chiuse ancora una volta nella California settentrionale a causa dell’ennesima tempesta di freddo che ha attraversato lo Stato, facendo cadere neve sulla Sierra Nevada e pioggia nelle valli. L’Interstate 80 e molte altre strade sono state chiuse nell’area del lago Tahoe, vicino al confine con il Nevada, dove la California Highway Patrol ha dichiarato che le condizioni di guida erano insidiose a causa della bufera di neve. Secondo il National Weather Service di Sacramento, l’allerta per le tempeste invernali è in vigore per le zone montane fino all’inizio della settimana, ma sono possibili rovesci di neve per i giorni successivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata