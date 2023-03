Continuano infatti le proteste in Grecia dopo il disastro in cui sono morte 57 persone

Scontri oggi nel centro di Atene tra la polizia e un gruppo di manifestanti che dimostravano per il grave incidente ferroviario avvenuto nel Paese. Lo riferisce il Jerusalem Post. Continuano infatti le proteste in Grecia dopo il disastro in cui hanno perso la vita 57 persone.

I manifestanti si sono radunati ad Atene, in Grecia, oggi a pochi giorni da quello che è il peggior disastro ferroviario del paese.Migliaia di persone hanno protestato in tutto il paese negli ultimi giorni e cresce la rabbia della opinione pubblica sulla gestione governativa della rete ferroviaria. In piazza Syntagma, ad Atene, accanto al parlamento greco, è oggi in programma un grande raduno di studenti e impiegati delle ferrovie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata